صور من ساحة التحرير الآن.. التيار الصدري يبدأ تظاهرته مبكراً

2020/11/26 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –- ناس

توافد العديد من انصار التيار الصدري، الخميس، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تلبية لدعوة التظاهر يوم غد الجمعة لنصرة زعيم التيار مقتدى الصدر.



وأظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، تجمهر العديد من انصار التيار الصدري في ساحة التحرير، استعداداً للتظاهرة المرتقبة.





ووصل عدد من نواب تحالف سائرون، الخميس، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تحضيرا للتظاهرة التي دعت لها اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري.

واظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، عدداً من النواب، من بينهم قصي الياسري، وعلاء الربيعي، وغايب العمري.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، التابعة للتيار الصدري، توجيهات بشأن التظاهرات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة.

وتاليا نص بيان اللجنة الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020):

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعليمات للوقفة التضامنية يوم الجمعة

أولاً: فيما يخص سائر محافظاتنا العزيزة تكون وقفتهم التضامنية للزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر(أعزه الله) كل في محافظته الساعة: (الثالثة عصرا).

ثانياً: تكون وقفة أهالي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبغداد الحبيبة، في ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة الموحدة مباشرة.

ثالثا: على الجميع اصطحاب (العلم العراقي وسجادة الصلاة والكفوف والكمامة).

رابعاً: المحافظة على التباعد الاجتماعي ضمن مسافات محسوبة، وسيتم تخطيط ساحة التحرير لتعيين أماكن الوقوف ضمن المسافة الشرعية والصحية فيرجى الالتزام التام.

خامسا: فيما يخص ساحة التحرير تبدأ الوقفة بعد انتهاء صلاة الجمعة المباركة مباشرة وكل من مكانه.



ونهيب بالجميع البقاء في اماكنهم لحين قراءة الميثاق.

سادسا: فيما يخص النساء تم تحديد مكان خاص بصلاتهن ووقفتهن في ساحة التحرير.



وعموم الساحات.

سابعا: نأمل من كافة الأخوة التعاون مع اللجان التنظيمية والقوات الأمنية.

واعلنت اللجنة، في وقت سابق، تأجيل تظاهرة كان مقرر انطلاقها الثلاثاء الماضي، تأييداً لزعيم التيار مقتدى الصدر.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ناس" (23 تشرين الثاني 2020)، "وتشاء الحكمة الالهية أن تتزامن المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام، وليكون نصرنا للقائد السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة أولياء الله جل جلاله".

واضاف البيان "لذا تقرر تأجيل التظاهرات المؤيدة للقائد السيد مقتدى الصدر في عموم العراق الى يوم الجمعة القادمة ١١/٢٧ الساعة الثالثة عصرا وبنفس التوجيهات والاجراءات المعلن عنها، والعزاء لصاحب العزاء الامام المهدي (عليه السلام) ولآل الصدر في ذكرى شهادة سيدتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام)".

ودعت اللجنة المشرفة على احتجاجات التيار الصدري، الإثنين الماضي، إلى التظاهر "دعما" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الثلاثاء.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، "نحن مدعوون لنصرة وتأييد الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر، كما كنّا في كل المواطن..



لأجل طاعة الله سبحانه وحفظا للدين والمذهب والوطن".

وتابع، "نهيب بكل المواطنين نساء ورجالا شيبا وشبابا..



والدعوة لجميع الكوادر والمثقفين والمنظمات والإعلام للمشاركة الفاعلة في وقفة التأييد لقائد الإصلاح سماحة السيد مقتدى الصدر(أعزه الله)، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء ٢٤ تشرين الثاني، في (ساحة التحرير) الساعة الثالثة عصراً، وسائر المحافظات كل ضمن محافظته، باستثناء محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ونؤكد على الجميع بالتالي":

1- اتخاذ كافة الإجراءات الصحية وأهمها التباعد وارتداء الكفوف والكمامات.

2- فليكن قدومكم إلى التحرير بأهازيج عراقية تتغنى بحب الوطن وحب آل الصدر الكرام.

3- رفع العلم العراقي.

وتحدث صالح محمد العراقي، الذي يوصف بأنه وزير الصدر، عن طبيعة التظاهر، حيث أشار في تدوينة إلى أن "محافظة النجف وكربلاء مستثناة من التظاهر".

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