تقرير: حكومة الكاظمي تدرّب متهما بقتل متظاهرين ليصبح قائدا في الجيش العراقي

2020/11/26 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ستة مسؤولين بالحكومة العراقية والمليشيات عن تدريب الجيش العراقي عضوا سابقا في ميليشيا مدعومة من إيران، يخضع لعقوبات أميريكية لقتل متظاهرين، ليصبح ضابطا رفيع المستوى في الجيش، حسب وكالة رويترز.

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