2020/11/26 | 23:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر متنبئ جوي، مدن البلاد كافة من هطول أمطار غزيرة تتسبب أحياناً بسيول في بعض المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير جوي لكافة مدن البلاد.. وتفاصيل دقيقة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير جوي لكافة مدن البلاد.. وتفاصيل دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).