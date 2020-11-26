2020/11/26 | 23:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الخميس، ان التحالف العابر للمكونات يهدف لصناعة حكومة خادمة بعيداً عن المحاصصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم للحلبوسي: التحالف العابر للمكونات يهدف لصناعة حكومة خادمة بعيداً عن المحاصصة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم للحلبوسي: التحالف العابر للمكونات يهدف لصناعة حكومة خادمة بعيداً عن المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).