طقس العراق.. توقعات الأمطار خلال اليومين المقبلين (خريطة)

2020/11/26 | 23:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد خلال اليومين المقبلين.





جاء ذلك في تدوينة للمتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيها طقس نهار وليل الجمعة

بالقول:

1- اجواء غائمة كليا او جزئيا في اغلب المدن، وتتواجد السحب على ارتفاعات مختلفة لكن حصة مدن الجنوب من السحب الواطئة اكثر اضافة الى السليمانية وشمال اربيل .

2- توقعات الامطار تشير الى هطول زخات من الامطار خفيفة متفرقة صباحا في البصرة (والسليمانية غزارة على فترات) وشمال اربيل وبادية السماوة .

تمتد الامطار الخفيفة خلال ساعات الظهيرة لتشمل ميسان وذي قار ايضا وتدريجيا خلال الليل تشمل مدن (واسط والسماوة والديوانية وبابل واربيل ثم كركوك وشمال نينوى ودهوك وديالى وربما جنوب صلاح الدين وجنوب بابل).

فرص لغزارة الامطار الرعدية (ليلا) تشمل (مناطق عديدة) من مدن الجنوب والفرات الاوسط، حيث بداية اشتداد حالة عدم الاستقرار.

3- لايوجد نشاط بالرياح السطحية وتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة في مدن البلاد، وهناك نشاط متوقع في مدينة البصرة خلال ساعات الليل .

لمحة قابلة للتغيير عن الحالة يوم السبت

1- تتعمق الحالة اكثر يوم السبت وتشمل الامطار كافة مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط اضافة الى الانبار والسليمانية وشمال نينوى ودهوك وكركوك وغزارة الامطار متوقعة ايضا تستوجب الحذر.

2- ومازالت نماذج الطقس العددية تشير الى تعرض مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط الى هطول زخات امطار رعدية غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية وحالوب يصعب تحديدها حاليا.

ولكن ثبات الغزارة حسب شدة الامطار ستكون في العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى وواسط وذي قار والبصرة وميسان) والسليمانية كتوقع اولي.

وهذا لايمنع هطول غزير ربما يخالف التوقعات في مناطق اخرى .

3- نينوى والانبار هي الاقل امطارا في هذه الحالة وخيرها بغيرها .

4- اهل ميسان ديرو بالكم السبت بالليل، مؤشرات امطار شديدة عليكم.





خارطتان للامطار نهار وليل الجمعة من النموذج الاميركي والكندي للمقارنة.

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