محافظ ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم 28 من تشرين الثاني لكل عام

2020/11/27 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قرر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني لكل عام.

وقال الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اصدر امراً ادارياً بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني لكل عام، استذكارا لحادثة جسر الشهداء الزيتون".

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