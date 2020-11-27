مصدر أمني يكشف تفاصيل الانفجار الذي سمع وسط بغداد

2020/11/27 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة من نوع ريو، انفجرت بالقرب من مخزن للمشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

واضاف أن "الانفجار أسفر عن وقوع اضرار مادية ولم يتم تسجيل إصابات بشرية".

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