2020/11/27 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلن المجلس الوزاري العربي للمياه تشكيل مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين برئاسة الكويت والجزائر نائبًا للرئيس.وقرر المجلس، في ختام أعمال دورته الـ (12) اليوم الخميس، أن يكون تشكيل المكتب التنفيذي للعامين 2020 – 2021 من ترويكا مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة الكويت) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).