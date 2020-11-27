غواصو النجدة ينقذون سيدة حاولت الانتحار من أعلى جسر الجادرية

2020/11/27 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنقذ غواصو النجدة النهرية، الخميس، سيدة حاولت الانتحار بواسطة رمي نفسها من أعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد.



وذكر مصدر امني لـ"ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "سيدة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية في العاصمة بغداد، إلا أن غواصو النجدة النهرية الذين كانوا ضمن مفرزة نهرية متواجدة بالقرب من مكان الحادث، تمكنوا من انقاذها وانتشالها من مياه النهر، وذلك بعد مشاهدتها وهي ترمي نفسها من اعلى الجسر".

وتابع، "وقامت الشرطة بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة الأسباب التي دفعت السيدة إلى محاولة الانتحار".

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