عدوى كورونا.. السلطات الأميركية تدرس تقليص مدة الحجر الصحي

2020/11/27 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في المراكز الأميركية لمحاربة الأمراض والوقاية منها عن احتمالية تقصير المدة الزمنية الموصى بها للحجر الصحي للأشخاص المحتمل تعرضهم لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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