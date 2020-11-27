ضبط أكبر كمية مخدرات في العراق

2020/11/27 | 00:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الخميس، عن ضبط أكبر كمية من المخدرات في العراق.

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