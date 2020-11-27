بالوثيقة.. إعلان عطلة سنوية جديدة في ذي قار

2020/11/27 | 00:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد محافظ ذي قار ناظم الوائلي يوم 28 تشرين الثاني (من كل سنة) عطلة رسمية استذكاراً لحادثة جسر شهداء الزيتون في مدينة الناصرية العام الماضي

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