نص قرار مجلس الوزراء بشأن منع التعيين بوظيفة عليا ثبت ارتكابه هذه الجرائم

2020/11/27 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا نص قرار مجلس الوزراء، بشأن منع تعيين أي مرشح بوظيفة عليا ثبت ارتكابه جرائم معينة.

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