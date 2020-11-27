شاهد.. الأمطار في الحرم المكي

2020/11/27 | 00:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت ساحات المسجد الحرام، الخميس، هطول أمطار غزيرة، وذلك مع استمرار أداء المعتمرين لمناسك العمرة في الحرم المكي.

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