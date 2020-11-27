بينهم متهمون بالمخدرات.. محاولة هروب فاشلة لموقوفين بمركز شرطة في البصرة

2020/11/27 | 00:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، مساء الخميس، بان مجموعة من الموقوفين بمركز شرطة في البصرة فشلوا بالهروب من الحبس، مشيرا الى ان بعضهم متهم بتجارة المخدرات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إن "مجموعة من الموقوفين حاولوا الهروب من مركز شرطة الهارثة من خلال حفر جدار سجن المركز وتم اكتشافها من قبل المنتسبين".



واضاف المصدر الذي فضل عدم الكسف عن اسمه أنه "حصل بعد تلك المحاولة اشتباكات بالأيدي والالات الجارحة بين الموقوفين والمنتسبين"، مشيرا الى ان "اثنين من المتهمين بتجارة المخدرات اصيبوا".

وتابع انه "لم يتمكن احد من الهروب، بعدها وصلت قوة من الجيش والشرطة الى المركز وطوقت المكان وسيطرت على الوضع وتم نقل الموقوفين الى سجن تسفيرات اخر بعد ان تم نقل النصابين الى مستشفىقريب لتلقي العلاج".





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