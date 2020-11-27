مجموعة مسلحة تدخل فندق جبل بيروت وتعتدي على العاملين وتسرق ممتلكاتهم

2020/11/27 | 01:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت مجموعة مسلحة تقدر اعدادهم ب ( 50 – 70 )شخص ملثمين يستقلون عجلات عدد 14 عجلة ( بيك اب هايلوكس عدد (10) وتيوتا جكسارة عدد (2) وكوستر عدد (1) وكيه هايسة عدد (1) يحملون انواع الاسلحة وقناني الملتوف الى قاعة وفندق جبل بيروت ومركز مساج شيلان الكائن ضمن محلة (903 ) زقاق (34) قرب تقاطع المسبح وقاموا بالاعتداء على العاملين والزبائن وسرقة ممتلكاتهم الشخصية والمبالغ التي بحوزتهم وبحوزه ادارة القاعة وقد تم حرق المبنى بالكامل والمكون من ( فندق – ملهى – مركز مساج ) واصابة اغلب العاملين بجروح ورضوض.

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