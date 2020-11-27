مطالبات برلمانية في أذربيجان لإقصاء فرنسا من مجموعة مينسك

2020/11/27 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب البرلمان الأذربيجاني، الخميس، بإقصاء فرنسا من مجموعة مينسك المكلفة بالوساطة بشأن النزاع في ناغورني قره باغ، بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يطالب بـ"الاعتراف" بالإقليم الانفصالي.

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