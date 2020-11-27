النائب عن الحركة الاسلامية، منصور عباس، ولافتة قف - جواد بولس

2020/11/27 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس ما زال مصير القائمة المشتركة غامضًا؛ ولا نستطيع التكهن بما ستفضي اليه المناكفات التي اندلعت، وما زالت تتداعى، بين النائب عن الحركة الاسلامية، منصور عباس، وبين زملائه في الجبهة الديموقراطية وحزب التجمع الوطني .



لم أتفاجأ شخصيًا من هذه المواجهة، خاصة بعد أن شهدنا مقدمات لها حصلت في الأشهر الماضية؛ فحذرت، في حينه، من خطورتها ومن عواقب الاستكانة الى فرضية وهمية أفادت بأن الوحدة بين الحلفاء الأ ......





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