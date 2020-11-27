الصراع السياسى المتحضر - محمد مهاجر

2020/11/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -يقال على سبيل المدح ان في إنجلترا 60 ديانة مختلفة وادام واحد, اى مذاقهم بالنسبة للطعام هو نفسه.



وفى نفس السياق يحتفى ويفخر الشعب الهولندى بارضه الصغيرة فيقول ان بها 16 مليون نسمة و 16 مليون رأى و16 مليون حزب.



ان الأمم الراقية تنظر الى التنوع باعتبار انه مصدر ثراء لا نزاع.



ان العامل الرئيسى الذى أدى الى إطالة امد الحرب الاهلية البشعة في السودان هو فشل النخب السياسية في إيجاد صيغة لا تضع حدا لل ......





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