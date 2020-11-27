الهرب من منزل الحريم - مذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون 8 /8 - مؤيد عبد الستار

2020/11/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك أمان الله خان وأصبح اسمها رورا عاصم خان .الحلقة الاخيرة لاحظـتُ غيرةَ امرأة مني غيرة شديدة في منزل الحريم ، لـم تـُخفي حنقها عليّ ، حتى انها حاولت أن تدس لي مسحوقا في الطعام ، فاستفسرت من عاصم عنها، دهشتُ حين قال إنها مـُلكه وإنـه كان يعاشرها منذ المراه ......





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