عتابٌ مستحقٌّ من أجْل جمال عبد الناصر - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/27 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى كتب أحد الكُتّاب مقالا قصيرا على صفحات "الشروق" القاهرية الغرّاء يوم الثلاثاء، الثامن عشر من أغسطس 2020 ، بعنوان "عصر الهيمنة الإسرائيلي"؛ ضمّنه تحليلا مركّزا لبعض جوانب الواقع العربي الراهن التي تم الكشف عنها أو تسليط أضواء عليها بعد التطورات الأخيرة المتصلة بقضية "تطبيع" العلاقات العربية مع إسرائيل، وإضفاء الطابع الرسمي عليها.



وبعد أن أفاض الكاتب نسبيا في ذلك، أضاف فقرة كاملة نورد نصها الحرفيّ ع ......





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