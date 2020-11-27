المحكمة العليا الأميركية تقول كلمتها بشأن رفض الجماعات الدينية لإجراءات كورونا

2020/11/27 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع ولاية نيويورك من فرض قيود على بيوت العبادة بسبب فيروس كورونا، في حكم من المرجح أن يعتبره المحافظون انتصارا للحريات الدينية.

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