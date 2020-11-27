"هذا آخر ما ستراه".. فيديو يحاكي لحظات احتضار مريض كورونا

2020/11/27 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الطبيب والباحث في جامعة واشنطن بولاية ميزوري الأميركية، كينيث ريمي، بنشر مقطع فيديو يحاكي آخر اللحظات التي يعيشها المصاب بحالة خطرة من عدوى فيروس كورونا المستجد، بهدف التوعية بشأن الوقاية من الفيروس.

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