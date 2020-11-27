ترامب يحدد موعد توزيع لقاح كورونا

2020/11/27 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن البدء بتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد سيبدأ خلال الأسبوع المقبل والأسبوع التالي له، وفقا لما نقلت رويترز.

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