2020/11/27 | 03:44 - المصدر: قناة التغيير

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بالفيديو ..



شاهد لحظة هجوم مجموعة مسلحة على فندق جبل بيروت في بغداد

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