ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية فوز بايدن

2020/11/27 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس ، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوتت الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن، حسب رويترز.

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