ملك البحرين يهاتف العاهل المغربي : نعتزم إقامة قنصلية في الصحراء الغربية

2020/11/27 | 03:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أعلن بيان للديوان الملكي في المغرب أن البحرين تعتزم إقامة قنصلية في مدينة العيون بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، مؤكدا تأييد المغرب في سياق التوتر الذي تشهده المنطقة بسبب أزمة الكركرات.وقال البيان إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أبلغ الملك محمد السادس في اتصال […]

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