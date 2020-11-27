ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تمّ تأكيد فوز بايدن.. ثمّ يستدرك

2020/11/27 | 03:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الأميركية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.وعندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب “بالتأكيد سأفعل.وأنتم تعرفون ذلك”.لكنه […]

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