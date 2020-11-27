لقاح استرازينيكا يحتاج إلى إجراء “دراسة إضافية”

2020/11/27 | 03:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلن رئيس شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا الخميس أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوره لمحاربة كوفيد-19 بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يقدمها.وقال الرئيس التنفيذي باسكال سوريو لوكالة بلومبرغ، “الآن بعد أن وجدنا ما يبدو أنها فاعلية اكبر، علينا التحقق من […]

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