بدعم من الرئيس الحالي.. مجلس الشيوخ المكسيكي يصوت لإلغاء الحصانة الرئاسية

2020/11/27 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الشيوخ المكسيكي يصوت لإلغاء الحصانة الرئاسية

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