مَن هو كبير الموظفين الجديد في رئاسة الوزراء البريطانية؟

2020/11/27 | 04:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس موظفا سابقا في وزارة الخزانة في منصب كبير موظفي داونينغ ستريت بعد الاستقالة المثيرة للجدل لمستشاره الأول ومهندس استفتاء بريكست دومينيك كامينغز.ويتسلم دان روزنفيلد مهمته رسميا في مكتب رئيس الوزراء في الأول من كانون الثاني/يناير، وفق بيان لمكتب جونسون، مع […]

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