توقعات بأن يعفو ترامب

2020/11/27 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالعفو عن مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، التكهنات بشأن أن يصدر الرئيس الحالي عفوا رئاسيا عن نفسه قبل مغادرته البيت الأبيض.

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