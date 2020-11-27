بلجيكا تحاكم دبولماسيا إيرانيا

2020/11/27 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يمثل دبلوماسي إيراني للمحاكمة في بلجيكا، الجمعة، بتهمة التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة خارج باريس في عام 2018، في قضية أثارت توترات مع طهران.

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