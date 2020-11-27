مياه الصنابير تشتعل كالوقود في الصين.. والأهالي يوثقون الظاهرة بمقاطع فيديو

2020/11/27 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في صنابير مياه بشمال شرق الصين، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسع حول الظاهرة.

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