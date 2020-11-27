"لا يملكون ثمن الطعام".. تقرير يكشف حرمان العمال المهاجرين في قطر من أجورهم

2020/11/27 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لمنظمة "Equidem" لحقوق الإنسان، أن الكثير من الشركات القطرية فشلت في دفع رواتب العمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مما جعل العمال معدمين وفي حالة عوز، وفقا لصحيفة الغارديان.

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