2020/11/27 | 07:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} استنادا إلى بيانات مواقع رصد مختصة ووثائق داخلية لشركة pdvsa النفطية الفنزويلية، بأن فنزويلا استأنفت تصدير النفط للصين رغم العقوبات الأمريكية ضدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا تتجاهل العقوبات الامريكية وتصدر نفطها للصين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا تتجاهل العقوبات الامريكية وتصدر نفطها للصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).