"صورة صادمة".. تهديدات بالقتل لعامل التقط "سيلفي" مع جثمان مارادونا

2020/11/27 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق أرجنتينيون ومئات من عشاق ومحبي النجم الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، تهديدات بالقتل، إضافة إلى مطالبات بسحب الجنسية الأرجنتينية من موظف في المشرحة، بسبب ما سمي بـ "تدنيس الجثة".

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