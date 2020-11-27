2020/11/27 | 08:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة عالميا إلى الوضع الطبيعي، العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تبشر بعودة الحياة الطبيعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تبشر بعودة الحياة الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).