بريطانيا تطلب من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا

2020/11/27 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

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طلبت بريطانيا من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح ضد كورونا، طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا وذلك لتوفير إمدادات مؤقتة في خطة نحو البدء في طرحه قبل نهاية العام.

وتتوقع "أسترا زينيكا" توفير أربعة ملايين جرعة في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل، ويسعى وزير الصحة مات هانكوك إلى البدء في طرحه قبل عيد الميلاد.

وقال هانكوك في بيان "لقد طلبنا رسميا من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح أوكسفورد/أسترا زينيكا لفهم البيانات وتحديد ما إذا كانت تلبي معايير السلامة الصارمة".

وأضاف "هذه الرسالة هي خطوة مهمة نحو طرح لقاح بأسرع ما يمكن بأمان".

وتقوم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بالفعل بتقييم اللقاح في "مراجعة متجددة" مع ورود بيانات بشأن السلامة والفاعلية.

وطلب هانكوك من الوكالة أيضا الموافقة على لقاح شركة "فايزر-بيونتيك" بعد أن ثبتت فاعليته بنسبة 95%.

ونشرت أوكسفورد وأسترا زينيكا النتائج المؤقتة للفاعلية يوم الاثنين، والتي أظهرت أن اللقاح يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% عند إعطائه على هيئة نصف جرعة متبوعا بجرعة كاملة.

المصدر: رويترزRT-

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