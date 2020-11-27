هل ينفع الإصلاح في ما أفسدته الخيارات؟ - علي البعزاوي

2020/11/27 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_البعزاوي الحكم في مأزق اليوم، وهو أمام أزمة مضاعفة: فشل وعجز في الاستجابة لانتظارات الشعب الأساسية من شغل وخدمات أساسية وقدرة شرائية وأمن وسيادة على الثروات، وفي معالجة أزمة المالية العمومية باعتبار الاختلال الجوهري بين الصادرات والواردات وبين المداخيل والنفقات واللجوء المتواصل إلى الاقتراض والتداين بنسب فائدة عالية من جهة، والتداعيات الخطيرة للوباء التي مسّت كل جوانب الحياة وخاصة الصحة العامة والغذاء وموا ......





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