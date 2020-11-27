تأخير وتقليص الرواتب خطة لتفقير وتجويع العمال والكادحين - هدى الجابري

2020/11/27 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_الجابري لم تتوانَ الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي ابداً عن استغلال كل الفرص وبشتى الطرق، قانونية كانت او غير قانونية، لزيادة افقار وتجويع الطبقات الكادحة والعاملة في المجتمع.



فقد ابتدأت بتأخير رواتب واجور العمال والموظفين وتمادت الى ان أصبحت تحاول تقليص الرواتب الى النصف.



تهدد الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والعمال والكادحين في القطاعات الخدمية والإنتاجية العامة الى النصف متحججة بالظرو ......





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