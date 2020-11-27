بريطانيا تعلن موعد استخدام تحليل جديد يكشف 50 نوعا من الأورام السرطانية

2020/11/27 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية البريطانية، سيمون ستيفنز، أنه سيتم تجريب اختبار غريل للكشف عن السرطان، على 165 ألف مريض في منتصف عام 2021، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

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