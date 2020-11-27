الخدمات النيابية تكشف عن تشكيل لجنة لدراسة طلب المحافظات بانشاء المطارات

2020/11/27 | 09:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، الجمعة، عن تشكيل لجنة لدراسة طلب المحافظات بشأن انشاء المطارات".

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