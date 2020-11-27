"إختراق كبير" في فك لغز سطوع الشمس

2020/11/27 | 09:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصل علماء فلك إلى اكتشاف وصفوه بـ"الاختراق الكبير"، من شأنه أن يساعد في معرفة المزيد من المعلومات عن بنية الشمس.

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