بالفيديو.. ''ربع الله'' يقتحمون مركزا للمساج في الكرادة ويضربون العاملات فيه

2020/11/27 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اظهرت مقاطع فيديو قيام مجموعة مسلحة بالهراوات والعصي بإقتحام مركزا للمساج وضرب العاملات في منطقة الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد.

ونشرت المجموعة التي تدعى "ربع الله" مقطع فيديو لإقتحام أحد مراكز التدليك في بغداد، حيث قاموا بتحطيم المكان وضرب العاملين فيه فيما اظهر مقطعا اخر رجالا مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضربا على نساء العاملات امام المراكز.

المجموعة التي تطلق على نفسها ربع الله، تنهال بالضرب الجناعي على عاملتين كانتا داخل مركز مساج شيلان الذي داهمته هذه القوة.



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— Noor Mytham ALqaissi (@nooraqaissi) November 26, 2020

واثارت المشاهد التي ردود افعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين لم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق أو بيان حول الحادث.

الفيديو قبل قليل في بغداد !! pic.twitter.com/cIyfJ7GGYu

— موسى جواد - Mousa Jawad (@mousajawad01) November 26, 2020

وافاد مصدر أمني، لـNRT امس الخميس، بوقوع انفجار وسط العاصمة بغداد، عقب اقتحام مركز شيلان للمساج في منطقة الكرادة.

وأظهرت صور حصل عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" تضرر سيارة امراة تركتها بالقرب من محل لبيع المشروبات وذهبت للتسوق وانفجرت عبوة ناسفة بالقرب من سيارتها.

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