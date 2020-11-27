اليوم الموعود يقترب.. تحديد أول موعد لتوزيع لقاح كورونا

2020/11/27 | 09:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، صرح ترامب بأنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

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