التقلبات الجوية “تنتقي” مناطق “محظوظة” من البلاد لرشها بالأمطار.. مناطق محددة من بغداد موعودة بزخات

2020/11/27 | 09:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تشير خرائط الطقس إلى استمرار تأثر البلاد بالتقلبات الجوية الناجمة عن المنخفضين الجويين القادمين من البحر الاحمر والمتوسط، فيما تؤشر الخرائط تساقط زخات مطر في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، انه “من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي السطحي القادم من البحر الاحمر تزامناً مع تأثير المنخفض الجوي العلوي البارد القادم من البحر المتوسط مسبباً استمرار حدوث الاضطرابات الجوية في مناطق متعددة من البلاد ليكون الطقس خلال اليوم كالتالي:

المناطق الشمالية: اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة تطال كركوك واربيل والسليمانية واجزاء متفرقة من الموصل لكن تتحول الامطار الى متوسطة الشدة واحيانا غزيرة على السليمانيةوشمال شرق كركوك.

المناطق الوسطى والغربية: اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لزخات مطر خفيفة تشمل اقصى شرق بغداد وجنوب شرق ديالى.

المناطق الجنوبية: اجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة خلال ساعات متأخرة من ليلة الجمعة تشمل مدن الجنوب والغزارة واردة احيانا على جنوب العمارة وشمال البصرة.

وبشأن درجات الحرارة والرياح، قال الموسوي انه “من المتوقع حدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد عدا مدن الشمال متوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال يوم الجمعة”، مبيناً انه “متوقع ان تسجل العاصمة بغداد21 درجة مئوية والبصرة22 درجة مئوية والانبار20 درجة مئوية والموصل14 درجة مئوية”.

واضاف ان “الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة السرعة في وسط وشمال وغرب البلاد وتكون متقلبة الاتجاه وساكنة في مناطق الفرات الاوسط بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة في مناطق جنوب البلاد”.

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