ترامب يضع شرطاً وحيداً لمغادرة البيت الأبيض

2020/11/27 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في حديث بمناسبة عيد الشكر، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لبايدن، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن ذلك سيكون خطأ.

وأضاف ترامب خلال إحاطة إعلامية عندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حالة صدقت الهيئة الانتخابية على فوز بايدن، قائلا "بالتأكيد سأفعل ذلك، وأنتم تعرفون ذلك".

ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل.

وذكر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ترامب، أمس الخميس، أن الانتخابات الأمريكية "مزورة" بنسبة 100%.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها، إن "حصول جو بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أمر مستبعد تماما".

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