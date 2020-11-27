ترامب:تسليم لقاح كورونا يبدأ خلال الأسبوعين المقبلين

2020/11/27 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،ان تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.وقال ترامب في حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.وذكرت شركات / فايزر/ و/بيونتيك/ و/مودرنا/، في وقت سابق أن التوزيع يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات في مختلف أنحاء العالم.وكان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قال امس، إن طرح لقاح للوقاية من كوفيد-19 سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل.وقال مايك رايان لتلفزيون (آر.تي.إي) الايرلندية ان : الحياة كما اعتدنا أن نعرفها، أعتقد أن هذا ممكن جدا جدا ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي.وأضاف رايان: اللقاحات لا تعني انتهاء كوفيد.



إضافة اللقاحات سيسمح لنا مع إجراءاتنا الحالية بسحق المنحنى حقا وتجنب العزل العام واكتساب السيطرة التدريجية على المرض.واوضح : علينا أن ندرك تماما أننا بحاجة إلى تقليل فرص إصابة الآخرين عند تنظيم العائلات بعناية في احتفالات عيد الميلاد./انتهى3

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