2020/11/27 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت الحكومة الكرواتية إنها ستغلق المقاهي والمطاعم وستمنع إقامة حفلات الزفاف حتى عيد الميلاد بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي الخميس لليوم الثاني على التوالي.واعلنت كرواتيا التي يقطنها أربعة ملايين نسمة تسجيل/ 4009 / إصابات جديدة و51 وفاة اليوم الخميس ".وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش إن ,الحكومة ستفرض مجموعة جديدة من الإجراءات منها قصر عدد الحضور في التجمعات العامة على 25 فردا والحفلات الخاصة على عشرة أفراد فقط وذلك اعتبارا من السبت وحتى 21 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرواتيا تغلق المقاهي والمطاعم بعد ارتفاع قياسي لإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرواتيا تغلق المقاهي والمطاعم بعد ارتفاع قياسي لإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).